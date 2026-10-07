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В РПЦ объяснили, как отвечать на замечания в храме

Мария Орлова Редактор гороскопов
Мария Орлова
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В Русской православной церкви рассказали, как верующим следует реагировать на резкие замечания пожилых прихожанок. Представители РПЦ отмечают, что такие случаи иногда становятся причиной, по которой молодые люди перестают посещать храм, пишет akpars.ru.

Священнослужители напоминают, что храм прежде всего является местом молитвы и общения с Богом. Поэтому он не должен превращаться в пространство для взаимных претензий, поучений или оценки внешнего вида и поведения других прихожан.

В Церкви подчеркивают, что грубое отношение и осуждение не соответствуют христианскому пониманию любви к ближнему. Это относится и к ситуациям, когда замечания делают постоянные прихожане, уверенные, что хорошо знают церковные правила.

По словам представителей РПЦ, некоторые пожилые женщины берут на себя роль наставников и указывают детям или молодежи, как нужно себя вести. При этом сами они не всегда соблюдают те нормы, о которых говорят окружающим.

Верующим не рекомендуют отвечать раздражением или вступать в открытый конфликт. Вместо этого можно спокойно обозначить свою позицию либо без агрессии задать встречный вопрос. Такой разговор не всегда сразу воспринимается доброжелательно, однако иногда помогает человеку задуматься над собственными словами.

Священнослужители отмечают, что уважение, сдержанность и такт должны быть важны для всех прихожан вне зависимости от возраста. Конфликтные ситуации в храме не должны становиться поводом для отказа от церковной жизни.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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