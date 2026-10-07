Новости Татарстана

В Челнах на 80 квадратов жилья теперь приходится одно парковочное место

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Парковочный норматив для новостроек Набережных Челнов пересчитали: теперь на каждые 80 квадратных метров жилой площади должно приходиться одно машино-место. Ранее показатель был иным — одно место на 55 квадратов. Такое решение принял горсовет города.

Для гостевых стоянок норматив остался прежним. На каждые 600 квадратных метров жилой площади многоквартирного дома по-прежнему предусмотрено одно парковочное место. Кроме того, из документа исключили норму, позволявшую выносить до 10 процентов парковок за пределы участка проектирования. Это допускалось, если места находились в пешей доступности не дальше 800 метров.

В 2024 году эти нормативы уже корректировали. Тогда же обсуждали послабления для застройщиков. В частности, при наличии остановок общественного транспорта в радиусе 400 метров разрешалось сокращать количество парковочных мест до 70 процентов от расчетного.

Новые правила касаются жилых районов и будущих многоквартирных домов. Изменения утвердил городской совет, они затрагивают расчет обеспеченности машино-местами при проектировании новостроек.

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