Новости Татарстана

Краеведческий музей в Апастово открыли после капремонта

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В поселке Апастово закончился капитальный ремонт краеведческого музея. О завершении работ сообщили в ГИСУ РТ.

Строители полностью поменяли кровлю и фасад, привели в порядок системы отопления и электроснабжения. Кроме того, обновили напольные покрытия и внутреннюю отделку, а также входную группу.

Музей в Апастово появился в 1991 году — его основала учительница истории Масрура Усманова. С 2005 года учреждение занимает здание площадью 584 кв. метра. В экспозиции собраны предметы разных эпох и материалы, рассказывающие об истории района.

Ремонт шел по федеральной программе «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Всего в 2026 году в Татарстане приводят в порядок 38 учреждений культуры. По программе нацпроекта «Семья» обновляют 18 объектов в 11 муниципальных образованиях, на эти цели выделили свыше 657 млн рублей.

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