В РПЦ раскрыли смысл пророчеств Серафима Саровского о «пламенном дожде»

В Русской православной церкви напомнили, что пророчества не стоит воспринимать как источник страха или буквальное описание грядущих бедствий. Их главный смысл заключается в духовном наставлении человека и призыве к внутренним переменам, сообщает Кулик.

Поводом для обсуждения стали малоизвестные записи преподобного Серафима Саровского, где приведены образные видения. Настоятель храма в Сарове отец Дмитрий Ковалев пояснил, что в этих текстах говорится о трех этапах духовного пути России.

По его словам, первым этапом называется период испытаний. Затем должен появиться небесный знак, после чего последует объединение народов вокруг духовных ценностей.

Отдельное внимание вызвал образ «пламенного дождя». Некоторые видят в нем указание на крупные потрясения, однако в церковной традиции подчеркивают, что подобные образы не следует понимать буквально.

Священнослужители отмечают, что сам Серафим Саровский связывал такие видения не с разрушением, а с духовным очищением и будущим усилением роли России в мире.

В РПЦ призывают верующих не искать в пророчествах точные даты или прямые указания на конкретные события. Вместо этого такие тексты предлагают воспринимать в духовном смысле, уделяя внимание молитве, добрым делам и внутреннему преображению.