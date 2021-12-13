Перевозчики Казани обратились к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой возместить убытки, которые возникли у транспортных компаний от падения пассажиропотока на фоне введения системы QR-кодов в транспорте. Об этом ТАСС сообщил сегодня, 13 декабря председатель ассоциации автотранспортных предприятий республики Сергей Темляков.

Темляков отметил, что 13 декабря обращение было направлено на имя Рустама Минниханова. Его подписали все руководители всех автотранспортных предприятий Казани.

Перевозчики напомнили, что ранее власти Татарстана говорили, что готовы предоставить субсидии, если пассажиропоток сократится после введения QR-кодов.

"Введение QR-кодов в автобусах очень больно ударило по перевозчикам Казани. Из-за введения QR-кодов в общественном транспорте пассажиропоток сократился более чем на 30%, пропорционально упала и выручка автотранспортных предприятий", - говорится в обращении, которое приводит Темляков.

Сейчас субсидии помогут спасти перевозчиков от банкротства.

"Перевозчики очень ждут от вас субсидию на покрытие убытков из-за введения QR-кодов в общественном транспорте. Перевозчики Казани просят вас предусмотреть выделение субсидий из бюджета до того момента, пока не будут отменены QR-коды и полностью не восстановится пассажиропоток", - говорится в обращении.

С 22 ноября в Татарстане начало действовать постановление Кабмина РТ, по которому при проезде в любом общественном транспорте (автобусы, электрический транспорт, метрополитен) нужно предъявить QR-код о вакцинации, медотводе или перенесенном заболевании за последние полгода.