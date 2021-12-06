В Екатеринбурге женщина сломала ногу и явилась в травмпункт, где сломала еще и руку. Теперь дочь пожилой пациентки подает в суд на больницу, где все приключилось, сообщает E1.ru.

До травмпункта пенсионерке помогли добраться дочь и ее коллега. Дочь попросила у доктора возможности зайти в кабинет с мамой, чтобы помочь той раздеться, но врач отказал.

"Я стою у кабинета, вдруг слышу дикий крик мамы. Потом уже закричал врач, чтобы я зашла", — вспоминает россиянка. Выяснилось, что на рентгеновском обследовании женщине поставили стул, чтобы она сняла обувь, но до него пациентке пришлось скакать на одной ноге. В этот момент она упала и сломала запястье.

Дочь пострадавшей посчитала отношение медиков халатным и обратилась к юристу, чтобы подать в суд на больницу.