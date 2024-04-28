В Казани самыми частыми видами аварии стали столкновения и наезды на пешеходов

В Казани самыми распространенными видами дорожно-транспортных происшествий являются столкновения и наезды на пешеходов, которые составляют 47% и 41% от всех зафиксированных аварий.

По данным, представленным на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в Казани, в первом квартале 2024 года в столице Татарстана произошло 258 ДТП. В результате этих происшествий погибло 9 человек, еще 300 участников получили различные травмы.

Заседание комиссии по БДД провел заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Ранее стало известно, что в Казани на время майских праздников муниципальные парковки станут бесплатными.