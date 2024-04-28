Почти на 20% сократился выпуск автомобилей в Татарстане
Pro Город
В Татарстан с марта 2024 года отмечено снижение производства транспортных средств, прицепов и полуприцепов на 18,5%. Эту статистическую информацию подготовили в республике.
В марте того же года промышленное производство увеличилось, что привело к росту показателя на 3,1% по сравнению с мартом 2023 года. Наибольшее увеличение связано с отраслями производства:
- "прочих транспортных средств и оборудования" (92,8%),
- "ремонт машин и оборудования" (58,5%),
- "прочих готовых изделий" (39,6%),
- лекарств и материалов, используемых в медицине и ветеринарии (18,9%).
За период с марта 2023 по март 2024 годов объемы производства снизились в отраслях одежды (34,2%), транспортных средств, прицепов и полуприцепов (18,5%), готовых металлических изделий, не включая машины и оборудование (2,5%), химических веществ и продуктов (1,4%) и кожи и изделий из кожи (1,1%).
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