Почти на 20% сократился выпуск автомобилей в Татарстане

За год в Татарстане почти на 20% сократился выпуск машин

В Татарстан с марта 2024 года отмечено снижение производства транспортных средств, прицепов и полуприцепов на 18,5%. Эту статистическую информацию подготовили в республике.

В марте того же года промышленное производство увеличилось, что привело к росту показателя на 3,1% по сравнению с мартом 2023 года. Наибольшее увеличение связано с отраслями производства:

"прочих транспортных средств и оборудования" (92,8%),

"ремонт машин и оборудования" (58,5%),

"прочих готовых изделий" (39,6%),

лекарств и материалов, используемых в медицине и ветеринарии (18,9%).

За период с марта 2023 по март 2024 годов объемы производства снизились в отраслях одежды (34,2%), транспортных средств, прицепов и полуприцепов (18,5%), готовых металлических изделий, не включая машины и оборудование (2,5%), химических веществ и продуктов (1,4%) и кожи и изделий из кожи (1,1%).