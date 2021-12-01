В Лаишевском районе Республики Татарстан собираются планируют построить огромный межуниверситетский кампус. Строительство будет осуществлено за счет средств федерального бюджета. Помимо общежитий для студентов, кампус будет включать в себя учебные здания, лаборатории и производственные корпуса, в которых талантливые студенты смогут проводить апробацию новых разработок для последующего вывода их на серию.

Известно, что автором инициативы строительства подобного объекта стал Президент РТ Рустам Минниханов. Пока планируется разместить кампус для студентов всех вузов на территории "Смарт Сити", проект обсуждается.

Под проект планируется задействовать около 300 гектаров площади, отводившейся под технополис. Предварительно подсчитано, что стоимость проекта на первоначальном этапе составит 50-60 миллиардов рублей.