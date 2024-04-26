В Казани пешеходу оторвало ногу в ДТП на проспекте Ямашева

В Казани на пр. Ямашева человеку оторвало ногу после удар авто. Тело пешехода буквально пробило машину. Автомобиль Peugeot ехал со стороны улицы Бондаренко в направлении улицы Ленской. Он погиб.

Мужчина не воспользовался подземным переходом и попал в ДТП. Регистратор в машине зафиксировал, как потерпевший растерялся на трассе, перебегая слева направо. Его тело было далеко от его оторванной ноги. Кроме того, на дороге были разбросаны обувь, кепка и телефон. Обстоятельства выясняются, пишет Татарстан 24.

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