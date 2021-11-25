Сотрудники МВД Казани официально предостерегли казанцев от любых митингов против QR-кодов. В условиях сложной эпидемиологической обстановки в регионе запрещены любые массовые мероприятия, особенно - не согласованные с властями, напоминает Управление МВД РФ по Казани.

При желании провести публичное мероприятие организаторы должны уведомить об этом власти за 10-15 дней до акции, но такое правило действует, если нет ограничений. А они сейчас есть.

Согласно постановлению Кабмина РТ, с 30 октября в республике "запрещается проведение массовых мероприятий с участием граждан". За нарушение грозит большой штраф.