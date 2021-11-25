Депутаты Государственной думы предложили выдавать QR-коды еще двум категориям граждан: привитым, но не российскими, а иностранными вакцинами, а также тем, кто переболел коронавирусом, но неофициально - в больнице не лежал, к врачу не обращался, но в крови определяется высокий уровень титра антител.

Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на депутата Ярослава Нилова.

Оба документа внесены в парламент кабмином.

"Мы считаем, что люди, которые привились иностранной вакциной или переболели неофициально, но имеют иммунитет, ничем не отличаются от тех, кто сделал российскую прививку или официально переболел. Если для нас важен коллективный иммунитет, необходимо дать им возможность получить QR-код", — пояснил парламентарий Нилов.

Помимо того, есть предложение дать амнистию всем, кто ранее получил липовые сертификаты. Этим людям надо дать возможность привиться по-настоящему.