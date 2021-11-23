Мигранты устроили давку в казанской поликлинике № 18. Все они желали попасть на прививку от коронавируса. Видео с места происшествия сняли и выложили в социальные сети очевидцы.
Автор ролика заявил, что пришел в медучреждение, чтобы оформить справку на замену водительского удостоверения, но увидел такую картину: мигранты давили друг друга, чтобы попасть на прививку. К слову, иностранцы явились сделать прививку на платной основе.
Ранее мы сообщали, что в России может поменяться порядок получения водительской медсправки. Наркоманов и алкоголиков будут вычислять по внешним признакам.