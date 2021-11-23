Минздрав России предлагает поменять в стране процедуру получения медсправок водителями. Ведомство подготовило проект новой процедуры, сообщает "Ъ".

Предлагаемый документ определяет группу риска. В нее попадут водители с клиническими признаками наркологических расстройства. Водители, которые вызывают подозрение у медика на комиссии, у которых есть внешние признаки возможной наркозависимости или алкоголизма, будут направляться сразу на развернутый лабораторный анализ, минуя экспресс-анализ мочи.

Таким же точно образом будут поступать с водителями, у которых врач заметит повышенную потливость, низкий пульс, сонливость, возбуждение, тремор рук или выраженную эмоциональную неустойчивость.

При обнаружении у водителя трех признаков одновременно, ему назначат дополнительные обследования.