В Казани на улице Островского открыли визовый центр Италии. Торжественно открыть его в столицу Татарстана приехал чрезвычайный и полномочный посол Италии Джорджо Стараче. Он встретился с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Минниханов отметил, что с Татарстан давно дружит с посольством Италии в Москве. И для республики очень важно развитие сотрудничества в рамках российско-итальянских отношений.