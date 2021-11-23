В Казани на улице Островского открыли визовый центр Италии. Торжественно открыть его в столицу Татарстана приехал чрезвычайный и полномочный посол Италии Джорджо Стараче. Он встретился с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.
Минниханов отметил, что с Татарстан давно дружит с посольством Италии в Москве. И для республики очень важно развитие сотрудничества в рамках российско-итальянских отношений.
Ранее мы сообщали, что Казань получила статус Молодежной столицы Исламского мира в 2022 году.