Казань в 2022 году получит престижный статус Молодежной столицы Организации исламского сотрудничества. Такое решение было принято накануне на заседании правления Молодежного форума ОИС (Организации исламского сотрудничества).

О принятом решении объявил президент РТ Рустам Минниханов.

"Это событие особенно символично в преддверии празднования 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией. Получению статуса Молодежной столицы ОИС предшествовала большая подготовительная работа. Татарстан уже на протяжении многих лет принимает на своей территории крупные молодёжные международные мероприятия", – сказал Рустам Минниханов.

В разные годы "Молодёжной столицей ОИС" становились такие города, как Стамбул (Турция), Шираз (Иран), Путраджая (Малайзия), Фес (Марокко), Доха (Катар) и Дакка (Бангладеш).

Рустам Минниханов поручил Министерству по делам молодёжи республики подготовить итоговый план мероприятий, внести предложения по оргкомитету, а также организовать необходимую межведомственную работу.