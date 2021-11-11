Знаю, как выглядеть ярче и красивее: 21-летняя модель из Татарстана может стать Красой России

Уже через неделю состоится всероссийский конкурс красоты «Краса России». Татарстан представит 21-летняя Дания Шарипова из Набережных Челнов. В 2019 году она выиграла два главных титула «Краса Татарстана», а в 2018 году она победила в конкурсе «Супермодель Татарстана».

Сейчас на курорте Роза Хутор идет подготовка к финалу конкурса «Краса России», который пройдет 17-ого ноября в Зимнем театре города Сочи. Специально для Prokazan Дания Шарипова рассказала, как готовиться к участию в финале и что ей помогает отлично выглядеть.

Фото: предоставлено Prokazan.ru Данией Шариповой

– Расскажите о вашем участии в конкурсе.

– Я очень счастлива, находиться на этом конкурсе, это такой большой для меня трамплин. На конкурс «Краса России» я должна была поехать еще в 2019 году, но у меня не получилось.

– Как проходит подготовка к конкурсу?

– Мы здесь уже третью неделю. Организация конкурса очень классная, нам тут не дают скучать. Сейчас проходят репетиции. Также нас возят на экскурсии у нас очень интересная насыщенная программа. Нам проводят мастер классы по стилю, имиджу, психологии.

– Вы сильно волнуйтесь из-за участия?

– Пока еще не волнуюсь. Есть еще неделя до конкурса, есть время подготовиться, идут репетиции. Но ближе к финалу начнется легкий мандраж, волнение. Так всегда бывает, это ведь не первый мой конкурс, наверное, 6-ой или 7-ой.

– Какие у вас отношения с другими участницами? Конкурируйте?

– Мы живем в отеле, по три участницы в одном номере. И за две недели мы очень сдружились, все уже сроднились. Конкуренции тут как таковой нет. Все девочки очень дружные и приветливые.

– А какими еще качествами нужно обладать, кроме внешности, чтобы преуспеть в таких конкурсах?

– Быть открытой, дружелюбной и честной. Также, нужно быть талантливым человеком, заниматься чем-то интересным, в чем-то преуспевать, нести какой-то посыл в мир. Чтобы ты была не просто красивая, но и интересная. Конечно, это конкурс красоты и внешние данные в решающей степени влияют, но важно и какой ты человек. Если ты красивая, но в голове у тебя ничего нет – на это тоже смотрят (жюри). Смотрят, чем ты занимаешься, какой посыл несешь.

– Расскажите ваши секреты красоты? Как вы за собой ухаживайте?

– Я каждую неделю по 3-4 раза хожу в тренажерный зал, занимаюсь спортом. Я работаю визажистом и умею скрыть какие-то недостатки и подчеркнуть свои достоинства. Я практически все знаю об уходе, знаю, как правильно ухаживать за лицом, как правильно наносить макияж, чтобы выглядеть еще ярче, еще красивее. Какой-то строгой диеты нет, но я стараюсь придерживаться здорового питания, могу позволить себе иногда и что-то вкусное.

– Что вы можете посоветовать нашим читательницам, чтобы выглядеть хорошо?

– Ухаживать за собой, следить за своим питанием следить за тем, что ты ешь. Все, что мы едим, отражается на нашей фигуре и нашем лице. Обязательно посещать спортзал хотя бы 3 раза в неделю, посещать косметологов, ходить на элементарную чистку лица, чтобы лицо всегда было свежее и красивое. Это прям минимум-минимум.

Фото: предоставлено Prokazan.ru Данией Шариповой

Сейчас на сайте «Краса России» идет голосование за приз зрительских симпатий. Поддержать Данию, можно проголосовав. Откройте вкладку страницы с участницами, выберите имя понравившейся из списка, укажите свою электронную почту и нажмите кнопку «голосовать».

Победительницы конкурса представят Россию на главном экологическом конкурсе планет «Мисс Земля», ежегодно проводимого на Филиппинах под эгидой ООН. В этом состязании финалистки «Красы России» неоднократно входили в ТОП-8, а также в ТОП-4 победительниц.