Стало известно, кто будет представлять Республику Татарстан на всероссийском конкурсе красоты. Лицом и фигурой республики станет 21-летняя челнинка Дания Шарипова. Ей предстоит участвовать в конкурсе "Краса России". Об этом она сама сообщила на своей странице в Инстаграме. Информацию подтвердили и организаторы конкурса на своем официальном сайте проекта.

Кастинг проходил с начала 2021 года, региональные эксперты конкурса проводили тщательный отбор, определяя красоток от каждого региона.

Дания Шарипова обладает ростом 174 сантиметра, а ее параметры — 80/58/88. Всего в конкурсе примут участие 50 россиянок, а главный приз — 2 миллиона рублей. Финал пройдет в Сочи 17 ноября.