В Управлении МВД России по г.Казани проводится служебная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, участниками которого стали два экипажа патрульно-постовой службы полиции. Ранее сообщалось о том, что авария попала на видео и фото очевидцев

На перекресте улиц Кул Гали и Габишева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием патрульных автомашин "УАЗ Патриот" и "УАЗ Хантер".

Сотрудники полиции, находившиеся за рулем транспортных средств, пояснили, что один из экипажей, патрулирующих территорию Советского района, по радиостанции запросил помощь. Оба патруля направились по указанному адресу. Водитель автомобиля "УАЗ Хантер" с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом СГУ, не убедившись в безопасности совершаемого маневра, проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил боковое столкновение с другим патрульным автомобилем.

В результате ДТП ни сотрудники полиции, ни другие участники дорожного движения не пострадали. Автомобили получили механические повреждения.

По факту ДТП проводится служебная проверка.