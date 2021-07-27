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Фото: скриншот с видеоролика

В Управлении МВД по Казани проводят служебную проверку по факту ДТП с двумя патрульными экипажами

27.07.2021, 14:52 198 1 prokazan.ru
В Управлении МВД России по г.Казани проводится служебная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, участниками которого стали два экипажа патрульно-постовой службы полиции. Ранее сообщалось о том, что авария попала на видео и фото очевидцев.
 
На перекресте улиц Кул Гали и Габишева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием патрульных автомашин "УАЗ Патриот" и "УАЗ Хантер".
 
Сотрудники полиции, находившиеся за рулем транспортных средств, пояснили, что один из экипажей, патрулирующих территорию Советского района, по радиостанции запросил помощь. Оба патруля направились по указанному адресу. Водитель автомобиля "УАЗ Хантер" с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом СГУ, не убедившись в безопасности совершаемого маневра, проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил боковое столкновение с другим патрульным автомобилем. 
 
В результате ДТП ни сотрудники полиции, ни другие участники дорожного движения не пострадали. Автомобили получили механические повреждения.  
 
По факту ДТП проводится служебная проверка.
ДТП Казань
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комментарии

Горожанин
0
27 июля 2021
15:07
Понаберут по объявлению вчерашних ПэТэУшников колхозанов, к Хохорину сейчас даже без армии на работу берут, и инвалидов заплативших врачебной комиссии, скоро зеков будут брать вставших на путь исправления

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В обычном мусорном баке у дома обнаружили тубус от ракетного комплекса «Игла»
15:43, 21.07.2021
ОНК: Казанский стрелок Галявиев переведен в психиатрическую больницу СИЗО-2
12:45, 21.07.2021
Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
11:02, 21.07.2021
Простой российский полицейский: задержан сотрудник МВД с 22 квартирами
10:09, 21.07.2021
В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
10:04, 21.07.2021
Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
08:30, 21.07.2021
Водитель без прав насмерть сбил 16-летнюю девочку, беременную двойней
07:29, 21.07.2021
СКР проверяет сведения о сексуальной связи мальчиков в детском лагере «Радуга»
05:00, 21.07.2021
Эксперты назвали шесть продуктов, замедляющих старение после 50 лет
01:00, 21.07.2021
Мужчину, обвиняемого в убийстве жены и тещи, могут освободить от уголовного наказания
19:00, 20.07.2021
Медики в больнице отказали в помощи ребенку с отеком Квинке
16:08, 20.07.2021
Пьяный мужчина приехал на день рождения к родственнице с трупом на капоте
14:42, 20.07.2021
«В школу не пускал, заставлял работать»: фермер держал в рабстве женщину с 11-летним сыном
12:47, 20.07.2021
СК возбудил дело из-за развратных действий в отношении 9-летней девочки на пляже
10:49, 20.07.2021
Полуторагодовалая девочка поела винограда и умерла
08:39, 20.07.2021
Владимир Путин назвал бедность одной из четырех нерешенных в стране проблем
08:27, 20.07.2021
В России предложили ввести наказание за призывы к отказу от вакцинации
08:07, 20.07.2021
Методы воспитания: мать отрубила пальцы 8-летней дочери за невинную шалость
05:00, 20.07.2021
Астролог Никольская рассказала, как 4 ретроградные планеты повлияют на судьбу летом 2021 года
20:00, 19.07.2021
Настоящий полковник: полковник Генштаба взял на себя вину за ДТП, которое устроила его жена
19:00, 19.07.2021
Подростка насмерть завалило 14 тоннами пшеницы на ферме
15:33, 19.07.2021
От коронавируса скончалась врач-«идейная антипрививочница»
13:46, 19.07.2021
Министр здравоохранения РФ Мурашко заявил, что поражение легких при COVID стало развиваться быстрее
13:19, 19.07.2021
Неприметный с виду бункер: под российским городом нашли частную тюрьму и крематорий
09:29, 19.07.2021
В Госдуме предложили выплачивать пособие в 10 тысяч пенсионерам, сделавшим прививку от коронавируса
09:15, 19.07.2021
Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
08:16, 19.07.2021
Мужчина сбросил бывшую девушку с 15 этажа, а потом прыгнул за ней следом
07:35, 19.07.2021
Премьер-министр Мишустин назначил кураторов за каждым федеральным округом
07:18, 19.07.2021
18-летняя студентка засмотрелась в телефон и устроила смертельное ДТП с тремя детьми
01:00, 19.07.2021
Урок автохамкам: мужчина перекрыл трассу и угрожал автоледи доберманом за невключенный поворотник
00:01, 19.07.2021
Эксперты увидели связь между суммой денежных переводов и местом расположения колоний
20:00, 18.07.2021
Хотела стать стройнее, а попала в больницу с сепсисом: женщину госпитализировали после липосакции
19:00, 18.07.2021
Почти треть россиян выступили против идеи сделать рабочую неделю четырехдневной
15:58, 18.07.2021
Роковое летнее Полнолуние 24 июля 2021: астрологи рассказали, как избежать неприятностей
14:14, 18.07.2021
7-летний мальчик решил инсценировать собственную смерть на пруду
12:45, 18.07.2021
Новорожденную девочку заморозили и выбросили в мусорный бак
12:04, 18.07.2021
На базе отдыха лев напал на 13-летнюю девочку
11:26, 18.07.2021
«Все, тюрьма»: Жириновский анонсировал ряд действенных наказаний для антипрививочников уже с осени
11:08, 18.07.2021
Российский врач рассказал о страшной опасности кондиционеров для иммунитета людей
10:53, 18.07.2021
«Как щенок»: мужчина обнаружил ребенка, который спал на обочине дороги
10:13, 18.07.2021
«Они бы устроили такую бучу»: менеджер певицы МакSим оправдалась за концерт в Казани
09:37, 18.07.2021
Директор казанской певицы МакSим ответила на информацию об отказе у Марины легкого
09:08, 18.07.2021
Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
08:54, 18.07.2021
Новые выплаты назначат пенсионерам в России с 2022 года
08:17, 18.07.2021
Кот из кальянной смог распылить слезоточивый газ в магазине
08:03, 18.07.2021
В МВД подтвердили, что собираются ввести экспресс-тесты на алкоголь и наркотики для автомобилистов
07:52, 18.07.2021
Поверили в себя: Украинская СБУ «обязала» российского министра обороны Шойгу явиться в Мариуполь
07:35, 18.07.2021
В Роспотребнадзоре заявили, что заразные штаммы COVID-19 начали вытеснять все остальные
16:58, 17.07.2021
В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
19:00, 16.07.2021
ГИБДД оштрафовала водителя за езду по городу на деревянном автомобиле
14:11, 16.07.2021
Умер около года тому назад: из реки выловили нижнюю часть мужского тела
13:43, 16.07.2021
Подростка затянуло в мясорубку на птицефабрике
10:12, 16.07.2021
Мать без маски увезли в отдел полиции, несмотря на плач ее маленького ребенка
09:56, 16.07.2021
Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
09:34, 16.07.2021
Сиротами остались трое детей: участкового с 15-летним стажем убили и сожгли
07:31, 16.07.2021
Молодой сожитель бабушки решился на убийство ее годовалого внука
07:20, 16.07.2021
В России предложили уменьшить транспортный налог для тех, кто добровольно пройдет техосмотр
05:00, 16.07.2021
Женщина обнаружила в купленных помидорах записку с мольбой о помощи
01:00, 16.07.2021
Убийца сам явился с повинной из-за измучивших его по ночам кошмаров
18:02, 15.07.2021
Сегодня скончался актер и музыкант Петр Мамонов
16:12, 15.07.2021
Пожарные, пожаловавшиеся Путину на низкую зарплату, уволились из части
15:51, 15.07.2021
Путина попросили объявить тотальный локдаун в связи с ростом смертности от коронавируса
13:32, 15.07.2021
Годовалого малыша пришлось реанимировать после падения на разбитый стакан
11:37, 15.07.2021
Полицейского, стрелявшего в 13-летнюю школьницу за отказ целоваться, отправили в колонию
11:18, 15.07.2021
Госдума рассмотрит законопроект о штрафах до 30 тысяч рублей за выброшенных на улицу питомцев
08:52, 15.07.2021
Мужчина развратил 13-летнюю школьницу во время купания в речке
07:55, 15.07.2021
Решила заработать: мать сняла порнофильм с участием своей шестилетней дочери
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Шестилетний мальчуган ушел в магазин, прихватив 275 тысяч рублей
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В Роструде разъяснили правила отстранения от работы непривитых сотрудников
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Убили почетного работника образования: на свалке нашли фрагмент человеческой ноги и голову
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15-летний подросток лишился пальцев в летнем трудовом лагере
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Как в кино: сотрудники аэропорта приютили кота, которого хозяйка бросила перед рейсом
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Бразильского президента госпитализировали с икотой, которая не прекращается уже две недели
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Собака нашла обгоревшую пяточку: мужчина с питомцем нашли у детсада обгоревшие останки младенца
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«Лежит трупом»: музыкальный критик Соседов рассказал о текущем состоянии певицы МакSим
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Астролог Анисимова рассказала, от каких женщин мужчины уходят чаще всего
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Полиция отказалась платить многодетной матери за дверь, которую ОМОН по ошибке штурмовал болгаркой
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Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
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Мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка
12:37, 12.07.2021
Возбуждено дело после избиения победительницы шоу «Пацанки»
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Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
11:31, 09.07.2021
В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
09:56, 09.07.2021
Сын явился на работу к отцу и поджег его, мужчина умер
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Многодетный отец семерых детей истязал своих отпрысков и теперь ответит за это
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Пострадали 15 детей: мужчину будут судить по 27 эпизодам педофилии и создания детского порно
08:53, 06.07.2021
Убийственный аромат: двое рабочих погибли при очистке свинофермы
08:49, 05.07.2021
Мужчина поднял ребенка над головой и швырнул об землю
10:35, 04.07.2021
10-летнего мальчика насмерть засыпало песком
10:15, 02.07.2021
Мужчина убил знакомого и вывез его тело на тележке на пустырь
15:22, 01.07.2021
3 года и штраф в полмиллиона: Путин подписал закон, ужесточающий наказание за повторную пьяную езду
12:48, 01.07.2021
Пятилетняя девочка запуталась в веревке на самодельных качелях и погибла
11:50, 01.07.2021
16-летняя девочка во время ссоры зарезала 14-летнего школьника
10:51, 30.06.2021
«Все прошел, а это не осилил»: коронавирус убил старейшего российского вора в законе
08:35, 30.06.2021
«Губа разбита, глаз выдавлен»: медиков обвинили в избиении умирающей пенсионерки
17:01, 29.06.2021
«Живем, как в пещере»: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
13:33, 29.06.2021
Планы меняются: в Кремле признали, что привить к осени 60% населения точно не получится
12:33, 29.06.2021
А все началось с обычного дождя: трехлетняя девочка и двое пенсионеров погибли в выгребной яме
11:38, 29.06.2021
12-летнего подростка заподозрили в изнасилованиях трехлетних воспитанников детского дома
09:54, 29.06.2021
Полиция отказалась считать экс-супруга оперной дивы Максаковой вором в законе
17:19, 28.06.2021
Пенсионерка разводила кошек и варила котят: полиция проверяет обстоятельства страшной истории
12:39, 28.06.2021
«Кричала слишком громко»: полиция задержала мужчину, истязавшего шестимесячную дочь
11:48, 28.06.2021
Ходил без опаски, продавал массажеры: блогеры обнаружили коммивояжера в ковидной больнице
17:21, 27.06.2021
Увидел тлеющее тело: женщину убило молнией, ее супруг также пострадал
09:35, 26.06.2021
Женщину разорвало пополам при падении с балкона 25-го этажа
13:31, 25.06.2021
Роструд разъяснил, законно ли отстранять от работы непривитых от коронавируса
12:14, 25.06.2021
Мужчине, который убил бывшего прокурора 140 ударами топора, могут дать 16 лет тюрьмы
11:14, 25.06.2021
Утверждены новые правила обжалования штрафов ГИБДД через «Госуслуги»: как это будет работать?
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Годовалый малыш остался без присмотра и выполз на проезжую часть, чудом не попав под машину
14:13, 24.06.2021
С 1 августа курорты Краснодарского края закрываются для непривитых
13:54, 24.06.2021
Шутки кончились: в Кремле заявили, что избегающим вакцинации стоит начать искать новую работу
10:41, 24.06.2021
Мужчина убил грабителей и попытался избавиться от трупов, тела нашли гаишники в машине
10:07, 24.06.2021
Коллекторы начали активнее заниматься долгами юных россиян
15:46, 23.06.2021
В Кремле рассказали, планируется ли вводить всеобщий локдаун
14:53, 23.06.2021
Многодетному отцу вынесли приговор за изнасилование собственных детей
10:37, 23.06.2021
Вожатая, зарезавшая свою коллегу в детском лагере, сказала, что подвергалась травле
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Как россияне относятся к обязательной вакцинации - опубликованы результаты исследования
11:47, 22.06.2021
Подростки изрезали таксиста и угнали машину премиум-класса
10:08, 22.06.2021
В России начали разрабатывать программу по вживлению чипов в мозг человека
09:45, 22.06.2021
Вырезали почки живым: ФСБ обнародовала документы о страшных экспериментах нацистских врачей
17:41, 21.06.2021
Африканские студенты жестоко избили российского бойца ММА бутылкой
16:41, 21.06.2021
Отчим надругался над 9-летней девочкой и заявил, что перепутал ее с 40-летней женой
15:46, 21.06.2021
Ехали из лагеря: после аварии с автобусами в больницу доставлены 15 детей и водитель
09:26, 21.06.2021
В Минтруде допустили возможность отстранения непривитых сотрудников от работы
14:28, 20.06.2021
Дети, которых три года мучил и запугивал насильник, собрались уйти из семьи в детский дом
09:37, 20.06.2021
Следователи задержали 19-летнего организатора детской группы смерти
17:21, 18.06.2021
Полицейскому дали 5 лет колонии за изнасилование коллеги
12:50, 18.06.2021
83-летний пенсионер клюшкой забил молодого соседа по палате в ковидной больнице
10:58, 18.06.2021
Разбил голову и всю изрезал стеклом: молодой человек убил 14-летнюю школьницу за отказ в поцелуе
09:55, 18.06.2021
Жуешь и выздоравливаешь: Минобороны разработает лекарство от коронавируса в виде жвачки
16:13, 17.06.2021
ВОЗ предлагает ввести строгий запрет на алкоголь для женщин детородного возраста
13:39, 17.06.2021
Бывшему солисту «Лесоповала» сломали челюсть после концерта
12:16, 17.06.2021
Пациентку ковидной больницы избили за видеосъемку в стационаре, врачи не вмешались в это
10:41, 17.06.2021
Казанский стрелок Галявиев получил травмы в «Бутырке»
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В России предлагается легализировать доступ к порнографии
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В гаражном боксе у больницы нашли тела и внутренности людей
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Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
«Убьют»: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
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«Нужно достать боль»: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
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«Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?»: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
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Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
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«Никогда себе не прощу»: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
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19:04, 12.03.2021
«Роли четко распределены»: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
«Деньги отмывают, а щенки умирают»: зоозащитники в Казани требуют закрыть «Зооцентр»
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
«Это уже надломленные люди»: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
«Дети просились с ним»: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
«Если это и памятник, то хрущевской эпохе»: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
«Ситуация сложная, не скрываем»: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост «Вконтакте» на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
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«Мне сломали 3 ребра». Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью