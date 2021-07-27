В Казани в аварию попали полицейские, устроившие погоню за нарушителем. Все случилось на перекрестке Кул Гали и Габишева. Столкнулись два полицейских экипажа.

Первыми о происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях. Официальных сообщений от ведомств и министерств на эту тему пока не последовало.

Пока не установлен виновник ДТП, нет данных о пострадавших, но, по словам очевидцев, приезжала скорая помощь и кого-то забрала с собой. В ролике очевидец эмоционально и нецензурно комментирует случившееся.