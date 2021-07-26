Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правоохранительным органам дать правовую оценку организаторам финансовых пирамид и вовлечению в них жителей республики, сообщает пресс-служба главы РТ.

«Президент республики обратил внимание, что в адрес органов власти поступают обращения от граждан с просьбой привлечь к ответственности лидеров одной из финансовых структур. В жалобах, в частности, отмечается, что организаторы вовлекают людей в соответствующую организацию, собирают их денежные средства и в последующем отказывают в выплатах», — говорится в сообщении.

Также президент обратил внимание правоохранителей на то, что для решения денежных проблем организаторы одной финансовой пирамиды предлагают вновь вложиться в подобную организацию.