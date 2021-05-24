В МУП «Метроэлектротранс» Казани назначили нового директора. Им стал председатель Комитета по транспорту Айдар Абдулхаков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

О назначении директора на деловом понедельнике сообщил мэр города Ильсур Метшин. В рамках совещания обсуждались задачи, требующие решения в первую очередь.

До этого с 12 января 2006 года Абдулхаков был председателем Комитета по транспорту Исполнительного комитета Казани.

Напомним, на прошлой неделе стало известно об уходе прежнего руководителя предприятия Асфана Галявова.