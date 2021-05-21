В МУП «Метроэлектротранс» кадровые изменения. По сообщениям пресс-службы мэрии столицы Татарстана руководитель Асфан Галявов ушел по собственному желанию.

Напомним, Галявов родился 25 ноября 1963 года. Окончил Саратовский политехнический институт по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство". Избирался депутатом Государственного Совета РТ третьего (2004-2009) и четвертого созывов (2009-2014). Генеральный директор МУП "Метроэлектротранс" с 2004 года.

Ранее, после последнего ДТП с двумя трамваями в Казани, прокуратура начала проверку.

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