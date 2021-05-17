Из Детской республиканской клинической больницы в Казани выписали двоих детей, пострадавших в результате вооруженного нападения на гимназию №175.

Их жизни ничто не угрожает, отметил мэр Казани Ильсур Метшин на "деловом понедельнике". На сегодняшний день в больницах города остаются 13 человек, восемь пациентов были отправлены в медучреждения Москвы. Одному из пациентов столичные врачи уже провели сложную операцию.

Напомним, ранее Рустам Минниханов сообщил, что число пострадавших при стрельбе в школе выросло до 25 человек.