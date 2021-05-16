Пострадавшими при вооруженном нападении на школу №175 в Казани считаются 25 человек. Такую цифру сегодня на совещании в Доме Правительства РТ озвучил глава республики Рустам Минниханов.

Он пояснил, что 23 человека из 25 госпитализированы, семеро находятся в тяжелом состоянии, один ребенок, ранее перевезенный в Москву, - в очень тяжелом состоянии.

"Будем надеяться, что врачи смогут помочь",- сказал он.

Напомним, что погибли в результате стрельбы в гимназии девять человек, это семь учеников 8 класса и два педагога. Ранее выживший одноклассник погибших детей рассказал, что происходило в их кабинете, когда в него пришел человек с оружием.