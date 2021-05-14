Хирурги Российской детской клинической больницы в Москве провели сложную и по-своему уникальную пятичасовую операцию ребенку, пострадавшему при стрельбе в школе в Казани. Об этом рассказала директор больницы Елена Петряйкина, ее цитирует "Интерфакс".

Школьнику врачи смогли с ювелирной точностью удалить дробь пули, застрявшую в области позвоночника и шеи.

"Это ювелирная операция, поскольку рядом магистральные сосуды, но мы справились. В настоящее время инородных тел нет", - сказала Петряйкина, подчеркнув, что ребенок стабилен, однако все еще находится в тяжелом состоянии.

Она отметила, что пока пострадавший находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, но проведенная вчера операция позволит врачам "решать вопросы его дальнейшего ведения, перевода на самостоятельное дыхание".

В Москву на лечение спецбортом МЧС были направлены 4 взрослых и 5 детей. Ранее были прооперированы трое детей, двое остаются в состоянии крайней степени тяжести.

Выстрелы в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи прозвучали утром 11 мая во время учебных занятий. Ворвавшись в здание с оружием, 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь по школьникам и учителям прямо в одном из классов. Дети спасались через окна. В результате нападения погибли девять человек – две учительницы и ученики. Еще 23 человека пострадали.

По факту стрельбы, унесшей жизни девяти человек, возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Галявиева арестовали на два месяца.