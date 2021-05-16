В Казани женщина забрала мягкую игрушку со стихийного мемориала погибшим детям в школе №175. Кража попала на камеру видеонаблюдения. Видео было опубликовано в социальных сетях.

На кадрах видно, что перед тем, как взять игрушку, женщина огляделась по сторонам. Не увидев людей, она забрала большого медведя и ушла.

Казанцы не стали негативно реагировать на поступок женщины:

«Террориста значит не заметили. А тетку с игрушкой заметили...» — написали они.

«Может, она одинока, и эта игрушка сделает её счастливой», — откликнулись другие.

«Не судите, да не судимы будете! Сколько людей столько и мнений. Одни люди скорбели и несли цветы и мягкие игрушки. Пройдёт время и куда интересно денут эти игрушки и цветы с мест, где их оставили? На помойку? На могилы погибших? Погибшим их не вручить. От нас им теперь молитвы и вечная память. Ну взяла она игрушку, и что? Украла? У людей достаток в наше время разный, кто то может позволить ребёнку, кто нет», — встали они на защиту женщины.

Ранее родители рассказали, как вел себя казанский стрелок до нападения на школу №175.