Родители рассказали, как вел себя 19-летний Ильназ Гяливиев до того, как напал на школу №175 и убил в ней девять человек. Об этом рассказало издание Life.

Известно, что Галявиев был тихим и спокойным ребенком. Он не вызывал у родных и знакомых никаких подозрений. Несмотря на это, незадолго до стрельбы в школе, юноша приобрел сейф для ружья. Первой заволновалась мать. К тому же Ильназ изменился в поведении — начал грубить родным, настаивал, чтобы они съехали и оставили его в одиночестве. Но семья не могла переехать в новую квартиру, так как в ней в это время шел ремонт. В итоге агрессивное поведение сына не выдержал отец и первым съехал на другое жилье — еще до окончания там ремонта. Позднее его примеру последовали мать Ильназа и его старший брат. Тогда стрелок резко прервал общение со всеми родственниками и перестал приезжать к ним в гости, хотя раньше делал это регулярно.

Напомним, что 11 мая Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе в Казани. Погибли 9 человек, 25 считаются пострадавшими.