Сегодня у казанского трамвая отказали тормоза. Это произошло прямо во время движения. Информация о происшествии появилась в социальных сетях.

Очевидцы поделились, что им не оставалось ничего, кроме как выпрыгивать из салона во время движения транспортного средства. Остановится трамвай смог только в районе улицы Глушко. По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал.

«Бывает хоть один день без новостей о красных трамваях в Казани?» — пишут казанцы в соцсетях.

«Да давно пора все начальство ДПО сажать. Воруют денежки, а трамваи не ремонтируют», — жалуются они.

«Три вида тормозов у трамвая... И ни один не сработал... Это говорит о таком износе, что, как они с места трогаются, вообще не понятно», — прокомментировали происшествие пользователи соцсетей.

Ранее в Казани установлен абсолютный температурный рекорд с 1898 года.