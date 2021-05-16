15 мая в Казани был зафиксирован температурный рекорд. Об этом сообщает управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

По информации метеостанции «Казань-опорная», температура воздуха в городе составила +31,4°С. Авиационная метеостанция «Казань-аэропорт» зафиксировала температуру +31,6°С, а авиационная метеостанция «Казань-Сокол» — 32,4°С.

В гидрометцентре РТ добавили, что предыдущий абсолютный максимум температуры в Казани в этот день составлял +29,6°С и был зафиксирован в 1898 году.

Ранее в Татарстане сообщили о жаре до +35˚C.