Сегодня, 12 мая, в Казани похоронят детей и взрослых, погибших во время нападения на школу №175 молодого человека с оружием.

11 мая утром 19-летний выпускник школы Ильназ Галявов пришел в учебное заведение с огнестрельным оружием и начал расстреливать всех, кто попадался на глаза. В результате погибли семеро учеников восьмого класса и два педагога, еще 21 человек ранен. Нападавший задержан, на допросе он заявил, что "почувствовал себя Богом", что стало поводом к дальнейшим действиям.

Напомним, что власти РТ обещали оплатить похороны, а также выплатить компенсации семьям погибших и пострадавших. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.