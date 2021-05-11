Сегодня после трагедии в школе Казани власти республики провели антитеррористическую комиссию, на которой был принят ряд решений.

В частности сообщается, что семьям погибших и пострадавших в результате нападения на учебное заведение будет выплачена компенсация: семьям погибших - 1 миллион, тяжело раненых - 400 тысяч, получивших легкие ранения- 200 тысяч рублей.

Кроме того, завтра, 12 мая, объявлено в республике днем траура, в Казани в этот день не будут работать школы. В Татарстане проведут комплексные проверки всех учебных заведений, а также проверят всех владельцев оружия.

Напомним, что на школу напал 19-летний молодой человек, у него имелось разрешение на оружие. Нападавший, как напоминают в МВД РТ, был один. Погибли 8 человек, пострадали 21.