12 мая в Татарстане объявлено днем траура. Об этом сегодня сообщил глава республике Рустам Минниханов.

Напомним, что 11 мая утром в школе 175 Казани 19-летний выпускник учебного заведения устроил стрельбу, также произошел взрыв. По последним данным Кабмина РТ, пострадали 18 детей и трое взрослых, погибли семеро учеников 8 класса и учительница.

"В самое ближайшее время состоится заседание антитеррористической комиссии РТ", - сообщили также власти республики.

В Кабине также отметили, что списки погибших и пострадавших, которые распространяют в соцсетях, не соответствуют действительности.