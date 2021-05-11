Утром 11 мая дети после майских праздников вернулись в классы. В 175-ой школе Казани утро началось как обычно: делились новостями, впечатлениями, настраивались на то, что осталось немного - и каникулы, лето. Не всем детям, как вскоре стало ясно, суждено будет дожить до лета.

Отчисленный студент решил открыть стрельбу в казанской школе №175. Молодой человек ворвался в гимназию и убил несколько человек. Жертвами преступника стали 7 восьмиклассников и две учительницы, более 20 человек получили огнестрельные ранения, часть из них попала в реанимацию. Одного ребенка, с наиболее тяжелыми ранениями грудной клетки, врачи спасли чудом. Его сердце уже не билось.

Как все началось

Утром после 9 часов появились первые спонтанные, путаные сообщения о стрельбе в школе на улице Файзи. Сообщалось, что на школу напали двое или трое вооруженных людей. Говорили о ликвидации первого, потом - второго. На деле нападающий был один. Он проник с оружием в школу и с ходу открыл огонь. Позднее в здании прогремел взрыв.

Сразу после случившегося на место выехали около 20 бригад скорой помощи, врачи Республиканского центра медицины катастроф, спасатели и полицейские. В здании началась эвакуация, но некоторые школьники, испугавшись, пытались выбраться самостоятельно, выпрыгивая из окон.

Погибли две учительницы и семеро детей. По разным данным от 20 до 32 человек пострадали и госпитализированы.

Стрелок задержан. Только после этого в сеть попали первые фото внутри школы - разбитые коридоры, выбитые двери, кровь на полу в классах между парт, на которых еще остались лежать открытые учебники, тетради...

Зачем охрана?

Таким вопросом задалось руководство школы. Как выяснилось, не охраняли лицей с 2019 года. Сотрудничество с ЧОП было приостановлено из-за подорожания услуг охраны. Но осталась тревожная кнопка. Ее и успел нажать сотрудник школы. Через 3 минуты на месте была Росгвардия, следом прибыли ППС. Задержали стрелка довольно быстро, но, увы, слишком поздно - он уже успел расстрелять детей.

По предварительным данным в результате нападения на школу погибли минимум 9 человек — 7 подростков, учащихся восьмого класса, и два сотрудника. Двое детей разбились, выпрыгнув из окон. По данным Минздрава РТ, 21 человек попал в больницу с ранениями, девять детей в возрасте от 9 до 15 лет находятся в тяжелом состоянии. У них диагностированы переломы конечностей, таза и грудной клетки, пневмоторакс, раны головы, грудной клетки и брюшной полости.

Воплощение Бога с замашками монстра

Бойню устроил 19-летний Ильназ Галявиев. Сам он раньше учился в этой школе. Потом отправился в колледж ТИСБИ учиться на программиста. Но оттуда молодого человека в апреле отчислили за академические задолженности. Ровно через трое суток Ильназ получил разрешение на оружие.

Первые кадры допроса задержанного повергли в шок даже бывалых следователей. Неадекватный молодой человек заявил, что ненавидит всех.

«Я осознал, что я Бог. Просто осознал я это не сразу, месяца два назад. Летом во мне начал пробуждаться монстр. Я начал всех ненавидеть. Я всегда всех ненавидел. Еще больше начал ненавидеть», — заявил он.

Справка

Как стало известно, Ильназ Галявиев родился в Казани. Рос в полной и благополучной семье. Мама трудится в охране банка в Казани, отец - профессиональный водитель. Родной брат - студент университета.

Пробуждение "Бога"

Богом молодой человек возомнил себя - и это еще полбеды. Беда в том, что он захотел рассказать об этом всему миру, донести до каждого, что он - не просто Ильназ, а Бог.

С этой целью он получил разрешение на оружие и купил гладкоствольное ружье. За неделю до нападения на школу Галявиев создал Telegram-канал под говорящим названием «Бог». В день атаки он разместил там свое фото в маске и написал, что собирается убить много людей (он называл их биомусором). Как установили следователи, к совершению преступления он готовился минимум с февраля: обзванивал магазины и интересовался компонентами для СВУ, в марте начал оформлять лицензию на оружие. Перед стрельбой молодой человек попал на видео - он шел с оружием к школе.

"Большая трагедия"

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов выехал на место. Он отметил, что случившееся - настоящая трагедия для республики.

По словам руководителя главы республики, семьям погибших школьников выделят по миллиону рублей.

«Правительство республики по поручению президента готовит постановление по организации выплат: по 1 миллиону семьям погибших, 400 тысяч – людям, получившим ранения тяжелой и средней тяжести, 200 тысяч – легкой степени тяжести», – сказал он.

Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура после стрельбы в школе в Казани.

Соболезнования

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в школе в Казани. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент уже дал поручение правительству оказать содействие и обеспечение медицинской, психологической помощью пострадавшим, раненым детям и оказать необходимое содействие родственникам погибших.

«Отдельное поручение было дано главе Росгвардии Виктору Золотову, с тем чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которые могут быть в гражданском обороте», — отметил Песков.

Свои соболезнования выразил и премьер-министр России Михаил Мишустин, назвав случившееся «бесчеловечным и жестоким».

Со словам соболезнований обратились представители всех стран, включая США.

В самой школе открыли временный мемориал. Туда бесконечным потоком несут цветы и игрушки.