Президент Татарстана Рустам Минниханов пообещал, что власти оплатят похороны погибших в результате стрельбы в гимназии № 175, сообщили в пресс-службе администрации Казани. Об этом пишет "Полит.Ру".

"Все выплаты, вопросы похоронные — все вопросы берем на себя. Организуем эту работу", — сказал он во время совещания, на котором присутствовали министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Глава республики добавил, что правительство Татарстана еще раз все проверит и "обойдет каждую семью".

Минниханов уточнил, что в день траура, 12 мая, школы работать не будут — там проведут проверки.

Утром накануне, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175. На тот момент в школе находились 714 учеников и около 70 сотрудников, включая 52 педагогов. Несколько детей, спасаясь, выпрыгнули из окон учебного заведения.

По официальным данным, погибли девять человек: семеро детей и две учительницы — 26 и 55 лет, пострадали более 20 человек. Галявиева задержали в здании школы.

На первом допросе Галявиев заявил, что два месяца назад осознал себя богом. Молодой человек рассказал, что летом "в нем начал пробуждаться монстр", и что он отказался от матери и остальных родственников. Также Галявиев заявил, что всех ненавидит.

Правительство Татарстана пообещало выплатить по 1 млн рублей семьям погибших при стрельбе в казанской школе. Также по 400 тыс. рублей должны перечислить людям, получившим ранения тяжелой и средней тяжести, 200 тыс. — легкой степени.