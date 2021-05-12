Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в школьной стрельбе в Казани детей. Двое ребят, которых госпитализировали, находятся в крайне тяжелом состоянии. Всего в больнице сейчас находятся 18 школьников.

Глава Минздрава России прибыл в Казань накануне и держит ситуацию под личным контролем.

"В детской больнице находятся 18 пациентов, из них шестеро детей тяжелых, двое в крайне тяжелом состоянии. Восемь детей получили огнестрельные пулевые ранения, остальные получили повреждения в результате травмирования осколками стекла и при эвакуации из здания", - сказал министр (цитата по ТАСС). Мурашко сообщил, что будет решен вопрос о месте дальнейшего лечения пострадавших.

"Решение по транспортировке будет решаться в зависимости от стабильности пациентов. Это [состояние] требует оценки очень тщательной, поскольку взлет и посадка - это всегда дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, с учетом того, что была кровопотеря. Поэтому сейчас произойдет переоценка [состояния], и финальный список мы озвучим, в том числе согласуем с родителями", - сказал министр в эфире Первого канала.

Он также отметил, что больницы обеспечены кровью и необходимыми лекарствами для лечения пострадавших. По его словам, помощь всем пострадавшим была оказана в полном объеме. Непосредственно на место происшествия выезжали 36 машин скорой помощи, первая прибыла через четыре минуты после поступления сигнала.

Несколько десятков специалистов прилетели в Казань из федеральных клиник, отметил Мурашко. В Казань прибыло в общей сложности 39 специалистов. 18 специалистов из федеральных клиник, включая анестезиологов, реаниматологов, хирургов, психиатров, и восемь специалистов "Центроспас". И дополнительно 13 психологов МЧС России.