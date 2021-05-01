Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отчитался о доходах за 2020 год: согласно опубликованной декларации, сумма доходов снизилась почти на миллион.

Так, за 2020 год он задекларировал 6,94 миллиона рублей против 7,95 миллионов в 2019. По-прежнему у Песошина нет недвижимого имущества в собственности, в пользовании находится квартира. У супруги Песошина в собственности три земельных участка, жилой дом, квартира и нежилое здание. Из задекларированных транспортных средств на все семейство - только лодка с мотором.

Ранее ProKazan.ru изучал декларацию о доходах президента РТ Рустама Минниханова и его жены, которая показала доход в 26 раз больше своего супруга.