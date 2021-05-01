Доходы главы Татарстана Рустама Минниханова за 2020 год, согласно опубликованной накануне декларации, составили 8,2 миллиона рублей. Это немного меньше, чем годом ранее - 8,8 миллионов в 2019 году. Меньше, чем в "докоронавирусный" год, заработала и супруга Минниханова Гульсина: 213,1 миллион в 2020 против 480,8 миллионов в 2019 году.

В доходах жены президента учитывается и продажа недвижимости. Судя по декларациям за 2020 и 2019 годы, в списке имущества "исчезли" квартира в 220 "квадратов" и два машино-места в Объединенных Арабских Эмиратах. В документе за позапрошлый год отмечено, что эти объекты в собственности в порядке наследования.

На сегодняшний день в собственности Гульсины Миннихановой находятся три крупных земельных участка, гостевой и жилые дома, квартира и парковочное место. В пользовании - еще два жилых дома и два участка, все это как и годом ранее. Не поменялось ничего и в декларации самого главы региона: он также не имеет в собственности ни транспорта, ни недвижимости, только в пользовании у него числится жилой дом и земельный участок.

Ранее стало известно, что председатель Госсовета РТ Мухаметшин за 2020 год заработал почти втрое больше Рустама Минниханова.