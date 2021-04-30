На 1 мая в Татарстане объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Так, 1 мая, в субботу, на территории РТ и в Казани ожидается ночью сильный ветер порывами 15-20 м/с, днем и вечером с 06:00 до 22:00 сильный ветер порывами до 24 м/с, сильный дождь и гроза.

По данным сервиса Яндекс погода, 1 мая днем будет +11…+14 градусов, ночью +7…+9 градусов, дождь.

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