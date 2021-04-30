В Госдуму внесен законопроект о ежегодных выплатах по 10 тысяч рублей родителям школьников к началу учебного года. Инициаторами стали депутаты госдумы от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов.

Согласно документу, родители или опекуны смогут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка к началу учебного года. Также предусмотрена ежегодная индексация выплаты, коэффициент будет определять правительство. Из условий получения выплаты – российское гражданство ребенка.

При этом кабмин не поддержал инициативу, указав, что в законопроекте не конкретизированы условия получения выплат. Это чревато рисками нарушений.

На данный момент законопроект направлен в комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов