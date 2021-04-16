Пять высокооплачиваемых вакансий апреля опубликовал портал SuperJob. Среди них, ожидаемо, есть предложения для программистов, а также для медиков и инженеров.

Первое место по зарплате, по данным сервиса, у вакансии фронтэнд-разработчика. За официальные и "белые" 110 тысяч в месяц ему предстоит разрабатывать клиентскую часть приложений и выполнять ряд других задач. Опыт работы от года, навыки требуются на уровне Middle/Middle+.

Вторая по оплате труда вакансия также связана с программированием, это разработчик 1С. Работу предлагают удаленную, обязанностей множество, за все работодатель готов платить от 100 тысяч.

Еще одна вакансия для разработчиков с зарплатой от 90 тысяч для программистов, которые знают Python и Django. Требуемый опыт - от 3 лет, сам проект представляет собой старт-ап, но обещают большие возможности роста.

Врача-уролога ищут в Казани на зарплату от 80 тысяч. Обязанности вполне стандартные, официальное трудоустройство, комплексные обеды и льготное обслуживание самого врача и его родственников прилагаются.

Также в топ высокооплачиваемых вакансий апреля попал инженер по ремонту электроинструмента. Здесь обещают от 75 тысяч рублей, работу разъездного характера с компенсацией проезда и мобильной связи, общежитие для иногородних и перспективу роста доходов. В числе обязанностей, помимо ремонта, ведение документации, работа с базой учета 1С, а также инвентаризация складов на объектах.

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