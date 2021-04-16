Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин за 2020 год заработал 23 миллиона рублей. Такая сумма указана в декларации, опубликованной на сайте Госсовета.

За "коронавирусный" год заработок Мухаметшина снизился на 40%, в 2019 году он задекларировал доход более 38,9 миллионов. Снизился доход и у супруги спикера парламента Татарстана: за 2020 год она получила 14,2 миллиона рублей, что почти вдвое меньше суммы, задекларированной год назад.

На сегодняшний день в собственности Мухаметшина числится земельный участок площадью более 2,5 тысяч "квадратов", два дома - площадь их составляет 257,1 и 308 квадратных метров, треть от квартиры и треть от парковочного места. Автопарк председателя Госсовета и секретаря республиканского отделения "Единой России" состоит из снегоболотохода "Ямаха", снегохода "Арктик КЭТ", советских автомобилей ГАЗ-21 "Волга" и М-20 "Победа".

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