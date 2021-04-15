15 апреля в 07:45 поступило сообщение о горении складского здания в Советском районе Казани. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

На месте установлено, что горит складское одноэтажное здание на площади 30 кв. метров. Погибших пострадавших нет, в 08:20 локализация пожара. На тушение пожара подано 2 ствола РСК-50, работают 3 звена ГДЗС, автоцистерна установлена на пожарный гидрант на расстоянии 100 м.

На данный момент причина пожара устанавливается.

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