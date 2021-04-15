В столице Татарстана задумали сделать на территории Голубых озер организованный паркинг и лодочную станцию. Об этом рассказала руководитель консорциума туристско-рекреационного кластера «Высокогорский» Екатерина Гольдберг.

Она отметила, что задача проекта - не только сделать приятным отдых людей, но и сохранить уникальную экологическую систему голубых природных озер. Доступ машин к озерам планируется запретить, для того и будет оборудован паркинг. Потребуется укрепить берега и разработать экомаршруты.

Также здесь появятся кафе, туалеты, лодочная станция.

Многие жители Казани возмущены такими перспективами, потому что считают, что под благовидным предлогом заботы о туристах и озерах организаторы сделают платными вход и парковку.