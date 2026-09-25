АО «Транснефть – Прикамье» приняло участие в развитии социальной инфраструктуры в Удмуртской Республике

При поддержке АО «Транснефть – Прикамье» в селе Селты Селтинского района Удмуртской Республики реализован благотворительный проект по капитальному ремонту и оснащению районной библиотеки. Социальный объект отремонтирован в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Были выполнены работы по капитальному ремонту фасада, кровли, перекрытий, перегородок, пола, потолков, а также замене окон, дверей и отделке стен. Произведена замена инженерных систем и оборудования, благоустроена и озеленена территория. При этом сохранены атмосфера и исторический облик здания – старинного особняка XIX века.

Кроме того, для социального объекта АО «Транснефть – Прикамье» приобрело современные мебель и оборудование: персональные компьютеры, многофункциональное устройство, портативный проектор и светодиодный экран.

Библиотека села Селты – одна и старейших библиотек Удмуртской Республики, открытая в 1895 году. В настоящий момент социальный объект обслуживает более 1,2 тыс. читателей, свыше 500 из них – дети.

«Благодаря ремонту и современному оснащению библиотека существенно расширит возможности для образования, развития и массового досуга сельчан. Реализуя социальную политику, предприятие уделяет большое внимание поддержке и развитию проектов в сфере культуры в регионах присутствия. Эти планомерные шаги ведут к повышению уровня жизни населения даже в самых отдаленных территориях нашей страны», – сказал заместитель генерального директора АО «Транснефть – Прикамье» Иван Павлов.

Справочно

АО «Транснефть – Прикамье» уделяет большое внимание улучшению инфраструктуры социальных объектов в регионах ведения производственной деятельности. В 2025 году при поддержке компании в селе Селты реализован благотворительный проект по оснащению Районного Дома культуры, годом ранее – благотворительные проекты по строительству и оснащению образовательно-досугового центра в д. Аксакшур, спортивно-оздоровительного центра с бассейном в с. Шаркан, Дома культуры в д. Ляльшур Удмуртской Республики. В 2023 году при поддержке предприятия капитально отремонтировано и оснащено дошкольное образовательное учреждение в селе Узи.

Кроме того, предприятие оказало поддержку в строительстве культурно-досугового центра в с. Шаркан, благотворительную помощь Селтинской районной больнице на проведение капитального ремонта и оснащение фельдшерско-акушерского пункта с. Узи. В 2019 году были отремонтированы и оснащены классы точных наук узинской сельской школы.