На сайте госзакупок появилась информация о стоимости цветочного оформления Казани. Так, планируется потратить 50,4 млн рублей. Цветники будут высажены во всех районах города.

На высадку однолетних цветов потратят около 18 млн рублей. Также цветами оформят композиции на улице Чистопольская, Татарстан, на проспекте Универсиады, на улице Тихомирова, на пересечении Декабристов и Вахитова. На это потратят 5,9 млн рублей.

Все эскизы композиций будут согласовываться с комитетом внешнего благоустройства.

Годом ранее на цветочное оформление было потрачено 30,5 млн рублей.