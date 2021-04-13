В Казани во дворе на улице Гарифьянова на детской площадке девочка провалилась в песок. Об этом рассказали в соцсетях.

«Ребенка засосало в песок на детской площадке. ЧП произошло во дворе дома №11 по улице Гарифьянова. По словам мамы девочки, у неё сильнейший шок. Опасный участок, кстати, до сих пор ничем не огородили», - написали в сети.

По информации пресс-службы МЧС Татарстана, девочку достали до приезда спасателей.

«Девочка провалилась по бёдра в песок на детской площадке. Мама вытащить не смогла, т.к. тоже стала проваливаться», - отметили в пресс-службе.

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