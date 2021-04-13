12 апреля в 16:10 в Казани произошло массовое ДТП, виновником которого стал пьяный водитель. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

По предварительным данным, пьяный водитель машины «Киа Серато» не выбрал безопасную скорость, безопасный боковой интервал и врезался в машину «Тойота Королла» под управлением 35-летнего мужчины, после чего столкнулся с машиной «Дэу Матиз». Далее легковушку откинуло на «Мазду» под управлением 28-летней девушки.

В результате ДТП водитель и 21-летняя пассажирка машины «Дэу Матиз» получили травмы, их отвезли в больницу, также получила травмы годовалая девочка, была госпитализирована.

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