В Татарстане прошло судебное заседание по делу о взрыве дома в Зеленодольске. Рассматривалось ходатайство следкома региона об избрании меры пресечения завотделением Зеленодольского ПНД.

Ее подозревают в халатности. 29 марта к ней обратились родственники местного жителя, они сообщили, что он пьет, ведет себя неадекватно и угрожает взорвать дом. Однако получили отказ госпитализации пациента. После этого мужчина вернулся домой и закончил начатое – произошел хлопок газа.

В результате сам мужчина погиб на месте, позже скончалась еще одна женщина. С различными травмами еще пять пациентов отвезли в больницу.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц 29 дней», - сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

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