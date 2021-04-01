Под Казанью неизвестные разгромили внедорожник местного жителя, который оставил машину на стоянке и уехал на рыбалку. Когда мужчина вернулся, он увидел разбитое стекло.

«Приезжаю с рыбалки – село Именьково, а тут такое, стекло разбили. Сумку увидели внутри, думали там деньги, ладно документы оставили», - говорит мужчина в видео.

На кадрах разбитое стекло, осколки внутри салона. Также мужчина посоветовал жителям быть аккуратнее и не оставлять вещи в салоне на видном месте.

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